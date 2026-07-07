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Губерниев сравнил Роналду с Дзюбой

Губерниев: Роналду мог заменить Дзюбу в каких-то проектах в России
Pedro Nunes/Reuters

Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев сравнил форварда сборной Португалии Криштиану Роналду с российским нападающим Артемом Дзюбой, передает «Чемпионат».

«Пусть проигравший плачет, что сделал по традиции Роналду. Не думаю, что он способен быть тренером португальцев. Он слишком эгоистичен. Думаю, он даже мог заменить Дзюбу в каких-то проектах в России. Они могли бы что-то сделать вместе. Это абсолютно равновеликие фигуры», — сказал Губерниев.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

ЧМ-2026 стал для Криштиану шестым, он забил на нем три мяча. В общей сложности на его счету 233 матча и стал автором 146 голов. При этом на нынешнем турнире и его, и тренерский команды критиковали за то, что ветеран замедляет игру. Многие критики выражали мнение, что он лишь мешает сборной, где футболисты пытаются играть на него.

Ранее Роналду предрекли роль главного тренера сборной Португалии на следующем ЧМ.

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