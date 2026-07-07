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Роналду предрекли роль главного тренера сборной Португалии на следующем ЧМ

Комментатор Генич: на следующий ЧМ Роналду поедет в роли тренера Португалии
Pedro Nunes/Reuters

Комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале предположил, что на следующий чемпионат мира Криштиану Роналду поедет в роли главного тренера сборной Португалии.

«Думаю, Криштиану поедет на следующий ЧМ. Главным тренером сборной Португалии. Вот увидите», — написал Генич.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. Несмотря на пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», Криштиану так и не стал победителем мирового первенства.

ЧМ-2026 стал для Криштиану шестым, он забил на нем три мяча. В общей сложности на его счету 233 матча и стал автором 146 голов. При этом на нынешнем турнире и его, и тренерский команды критиковали за то, что ветеран замедляет игру. Многие критики выражали мнение, что он лишь мешает сборной, где футболисты пытаются играть на него.

Ранее Роналду заплакал после вылета с ЧМ-2026.

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