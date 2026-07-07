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Дзюба раскритиковал чемпионат мира по футболу

Дзюба о чемпионате мира по футболу: очень много пассажиров приехало
ФК «Акрон» Тольятти

Российский форвард Артём Дзюба высказался о формате чемпионата мира с участием 48 сборных, заявив, что приехало слишком много пассажиров, передает «Матч ТВ».

«Мне не совсем нравится эта идея. Условно, у Месси было 13 голов за три чемпионата мира, а сейчас у него уже семь за один. Потому что очень много пассажиров приехало», — сказал Дзюба.

Текущий турнир проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые в истории проводится сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США. Впервые в истории в финальной части чемпионата принимают участие 48 национальных сборных, а не 32, как было ранее. Действующий чемпион мира, который защищает титул, это сборная Аргентины.

Сборная Аргентины в матче 1/8 финала сыграла с Египтом. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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