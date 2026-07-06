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Политика

Собчак заявила о вопиющей наглости Трампа

Собчак назвала Трампа наглым после звонков главе ФИФА из-за футболиста Балогуна
Evelyn Hockstein/Reuters

Российская журналистка и блогерша Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» заявила о «вопиющей» и «безоглядной» наглости президента США Дональда Трампа.

Подобным образом Собчак прокомментировала вмешательство американского лидера в ситуацию с дисквалификацией нападающего сборной США по футболу Фоларина Балогуна. Журналистка отметила, что Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть это решение.

«Как я люблю Трампа за его вопиющую и безоглядную наглость номенклатурного рокнрольщика», — написала Собчак.

По ее словам, Трамп «наплевал» на протокол, приличия и статус, чтобы позвонить и решить «вопросики» в международном спорте. Журналистка заявила, что ей сложно представить, чтобы любой другой президент поступил подобным образом.

После звонка президента США дисквалификация игрока была отменена. Фоларину Балогуну разрешили выйти на поле, несмотря на красную карточку. Собчак предположила, что Трампу сойдет с рук подобный поступок.

«Одни страны у нас для мирового правопорядка равнее прочих, не так ли?» — с сарказмом отметила она.

5 июля ФИФА отложила на год дисквалификацию Балогуна по личной просьбе Трампа к главе федерации Джанни Инфантино.

Позже состоялся еще один разговор между Трампом и Инфантино. Президент США назвал решение правильным и позвонил главному тренеру американской сборной Маурисио Почеттино, пожелав удачи в матче против Бельгии.

Ранее Бельгийская федерация подготовила жалобу на решение ФИФА по Балогуну.

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