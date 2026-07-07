Судебные приставы намерены взыскать с Исинбаевой 55,4 тыс. рублей долгов

В отношении двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой открыто исполнительное производство о взыскании свыше 55 тыс. руб. долгов, передает ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы.

Согласно документам, судебные приставы начали производство 1 июля на основе данных районного суда Волгограда. Со спортсменки хотят взыскать 55,4 тыс. руб. в пользу физических и юридических лиц.

Исинбаевой 44 года, она выиграла Олимпийские игры 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом и получила бронзовую медаль Олимпиады 2012 года.

Спортсменка уже давно уехала из России и живет на Тенерифе (Испания), где у нее куплена недвижимость. Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года. Ее полномочия истекли в 2024 году.

В феврале 2023-го спортсменка, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле того же года Исинбаева заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. Позже она удалила из соцсетей фото с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее была названа причина, по которой Исинбаева покинула Россию.