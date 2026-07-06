«Будет много стычек»: Мостовой об исходе матча Португалии и Испании на ЧМ-2026

Мостовой заявил, что у Португалии и Испании равные шансы в 1/8 финала ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Португалией и Испанией заявил, что силы соперников равны, передает Betonmobile.

«Шансы команд — 50 на 50. Испанцы здорово сыграли предыдущую игру с Австрией. Португалии было наоборот сложнее в прошлом туре. Но это футбол. Мы уже видели тут ожесточенные игры. Я думаю, что и в этом матче также будет множество стычек», — сказал Мостовой.

Встреча состоится 6 июля в Далласе и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель в четвертьфинале встретится с сильнейшим в паре Бельгия — США.

На групповом этапе испанцы переиграли Австрию со счетом 3:0, а португальцы вышли победителями в матче с Хорватией (2:1).

Текущий турнир проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые в истории проводится сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США. Впервые в истории в финальной части чемпионата принимают участие 48 национальных сборных, а не 32, как было ранее. Действующий чемпион мира, который защищает титул, это сборная Аргентины.

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