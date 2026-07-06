Определилась вторая пара четвертьфинала ЧМ-2026

Стала известна вторая пара четвертьфиналистов чемпионата мира. Между собой сыграют сборная Норвегии, одолевшая бразильцев (2:1), и Англия, победившая одних из хозяев турнира, национальную команду Мексики (3:2). Это первый турнир англичан под руководством Томаса Тухеля, а норвежцы еще никогда не добирались до этой стадии и даже никогда не выходили из группы.

Ранее стало известно, что в четвертьфинале мундиаля-2026 друг с другом сыграют сборные Марокко и Франции, которые на предыдущем мировом форуме добрались до полуфинала и финала соответственно, встретившись в полуфинале, где французы победили со счетом 2:0.

В оставшихся матчах 1/8 финала чемпионата мира сыграют сборные США и Бельгии, Испании и Португалии, Аргентины и Египта, Швейцарии и Колумбии. Аргентина является действующим чемпионом мира. Четвертый полуфиналист предыдущего мундиаля, сборная Хорватии, вылетела на стадии 1/16 финала, уступив Португалии (1:2).

Ранее стало известно, что определилась первая пара 1/4 финала ЧМ-2026