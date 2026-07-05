Определилась первая пара 1/4 финала ЧМ-2026

Франция и Марокко сыграют в четвертьфинале чемпионата мира — 2026

Сборные Франции и Марокко сыграют между собой в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча состоится в четверг, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе, который на 70-й минуте реализовал пенальти, заработанный Дезире Дуэ.

Сборная Марокко в матче 1/8 финала разгромила одну из хозяек ЧМ-2026 — команду Канады — со счетом 3:0. Голами отличились Суфьян Рахими и Аззедин Унаи, который оформил дубль.

Нападающий мадридского «Реала» Браим Диас отдал две голевых передачи, а еще один ассист записал на свой счет защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими.

Ранее в городах проведения ЧМ по футболу в США изъяли сотни дронов.