Англия сыграет с Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

Сборная Англии одержала победу над сборной Мексики на ее поле в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На дубль Джуда Беллингема в течение трех минут еще в первом тайме голом ответил Хулиан Киньонес, забивший с подбора на угловом.

Во втором тайме уже на 54-й минуте Англия осталась в меньшинстве после удаления Джарелла Куансы, влетевшего сопернику шипами в ногу. Однако вскоре Энтони Гордон после скидки Гарри Кейна заработал пенальти, и Кейн его уверенно реализовал.

Мексика сократила отставание до минимума на 69-й минуте, когда Рауль Хименес тоже реализовал пенальти, но на большее «ацтеков» не хватило, даже несмотря на численное преимущество.

Сборная Англии одержала победу в условиях среднегорья и пробилась в четвертьфинал, в котором сыграет с национальной командой Норвегии, ранее обыгравшей сборную Бразилии (2:1) в своем матче 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что трагедия бразильцев произошла из-за того, что Норвегия впервые сыграет в четвертьфинале чемпионата мира.