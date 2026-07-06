Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Англия в меньшинстве обыграла Мексику в 1/8 финала чемпионата мира

Англия сыграет с Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу
Reuters/Vincent Carchietta TPX IMAGES OF THE DAY

Сборная Англии одержала победу над сборной Мексики на ее поле в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. На дубль Джуда Беллингема в течение трех минут еще в первом тайме голом ответил Хулиан Киньонес, забивший с подбора на угловом.

Во втором тайме уже на 54-й минуте Англия осталась в меньшинстве после удаления Джарелла Куансы, влетевшего сопернику шипами в ногу. Однако вскоре Энтони Гордон после скидки Гарри Кейна заработал пенальти, и Кейн его уверенно реализовал.

Мексика сократила отставание до минимума на 69-й минуте, когда Рауль Хименес тоже реализовал пенальти, но на большее «ацтеков» не хватило, даже несмотря на численное преимущество.

Сборная Англии одержала победу в условиях среднегорья и пробилась в четвертьфинал, в котором сыграет с национальной командой Норвегии, ранее обыгравшей сборную Бразилии (2:1) в своем матче 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что трагедия бразильцев произошла из-за того, что Норвегия впервые сыграет в четвертьфинале чемпионата мира.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
14 фильмов-путешествий, после которых захочется паковать чемоданы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!