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Трагедия бразильцев: Норвегия впервые сыграет в четвертьфинале чемпионата мира

Дубль Холанда принес Норвегии победу над Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026
Mike Segar/Reuters

Сборная Норвегии одержала победу над бразильцами в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2026. Встреча завершилась победой скандинавов со счетом 2:1, «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Подопечные Столе Сольбаккена могли открывать счет уже на второй минуте, однако гол Патрика Берге был отменен из-за офсайда. В свою очередь, пентакампеоны имели возможность выйти вперед на 14-й минуте, получив право на пенальти. В отсутствие Неймара, оставшегося в запасе, к мячу подошел Бруно Гимарайнс и не сумел переиграть голкипера Эрьяна Нюланда.

До перерыва на табло сохранились нули, а решающие события произошли уже в концовке встречи. На 79-й минуте Эрлинг Холанд головой замкнул навес Андреса Шельдерупа и вывел свою команду вперед. А 10 минут спустя он же ударом в дальний нижний угол из-за пределов штрафной практически снял вопросы о победителе.

Бразильцы все же сумели уйти от сухого поражения: на 10-й добавленной минуте пенальти реализовал Неймар. Но едва ли это стало утешением как для него, так и для всей страны. «Селесао» впервые с 1990 года вылетели с чемпионата мира на этой стадии. Ну а норвежцы впервый раз в истории сыграют в четвертьфинале мундиаля. Их соперником станет победитель матчам между сборными Англии и Мексики.

Холанд довел счет своим голам на ЧМ-2026 до семи и сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе. Ранее никогда трое игроков не забивали минимум семь мячей в рамках одного ЧМ. Сборные Норвегии и Бразилии встретились в пятый раз в истории — до сих пор южноамериканцы не одержали над скандинавской командой ни одной победы.

Кроме того, Неймар установил национальный рекорд. В возрасте 34 лет и 149 дней он стал самым возрастным автором гола сборной Бразилии на чемпионатах мира, обойдя Бебето. Сама же команда отметилась антирекордным показателем: впервые за всю историю ведения статистики (с 1966 года) она владела мячом 34% игрового времени — это худший результат.

Ранее Роналду высказался о соперничестве с Месси во время ЧМ-2026.

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