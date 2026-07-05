«Зенит» не смог обыграть аргентинский клуб в товарищеском матче

«Зенит» сыграл вничью с аргентинской «Химнасией» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима ЛП» в товарищеском матче.

Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1.

На 20-й минуте петербуржцев вывел вперед Александр Соболев. На 39-й минуте Агустин Аусменди восстановил равновесие и установил окончательный счет.

В ближайшее время сине-бело-голубые проведут еще два спарринга в Санкт-Петербурге. 8 июля команда встретится с узбекистанским «Нефтчи», а 12 июля сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Сезон для «Зенита» начнется 18 июля, когда в Нижнем Новгороде команда сыграет с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России.

В матче 30-го тура прошелшего сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее Дзюба выразил надежду, что сборная России успеет на отбор Евро-2028.