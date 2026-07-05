Месси ответил на слухи о романе с журналисткой

Месси впервые ответил на слухи о романе со спортивной журналисткой

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые публично прокомментировал слухи о своих отношениях с аргентинской журналисткой Софи Мартинес, передает Daily Mail.

«Если я смотрю на тебя, люди спрашивают почему. Если я здороваюсь, люди тоже спрашивают почему», — пошутил Месси, на что Мартинес добавила: «Это все ложь».

Журналистка также рассказала, что супруга футболиста Антонела лично связалась с ней в частном порядке и попросила игнорировать домыслы в прессе и соцсетях. Слухи об особом отношении Месси к Мартинес появились после их интервью по окончании полуфинала ЧМ-2022 против Хорватии. Сама журналистка в январе 2025 года уже опровергала слухи, заявив, что подобные обсуждения ранят ее семью.

Мессии отличился в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Кабо-Верде.

Для 39-летнего форварда этот мяч стал 918-м в профессиональной карьере. До показателя 41-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду (976), который также выступает на ЧМ-2026, Месси осталось забить 58 голов.

Отметим, что Месси провел на профессиональном уровне 1160 матчей.

Ранее Месси и Мбаппе возглавили антирейтинг ЧМ-2026.