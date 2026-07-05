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Месси и Мбаппе возглавили антирейтинг ЧМ-2026

Месси и Мбаппе вошли в антирейтинг ЧМ-2026 по беговой активности
Kai Pfaffenbach/Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе оказались на первых строчках антирейтинга чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом пишет OptaJoe.

Футболисты стали лидерами среди полевых игроков по проценту дистанции, преодоленной шагом на чемпионате мира 2026 года. Месси прошел пешком 47% от общего расстояния, Мбаппе — 45%. Учитывались футболисты, проведшие на поле не менее 150 минут.

На счету Мбаппе семь забитых мячей на чемпионате мира — 2026. Француз сравнялся по этому показателю с Лионелем Месси. Таким обзаром, оба футболиста делят первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Аргентина в 1/8 финала сыграет с Египтом. Франция в четвертьфинале встретится с Марокко.

Текущий турнир проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года и впервые в истории проводится сразу в трех странах: Канаде, Мексике и США. Впервые в истории в финальной части чемпионата принимают участие 48 национальных сборных, а не 32, как было ранее. Действующий чемпион мира, который защищает титул, это сборная Аргентины.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Криштиану Роналду мешает сборной Португалии на ЧМ-2026.

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