Сын Плющенко сравнил олимпийское золото и победу на ЧМ по футболу

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр заявил, что для него олимпийское золото в фигурном катании ценнее победы на чемпионате мира по футболу. Его слова передает Sport24.

«Выбрал бы олимпийское золото по фигурному катанию, чем победу на чемпионате мира. Фигурное катание мне ближе. Всю жизнь отдал этому спорту», — сказал Плющенко-младший.

1 июля ISU разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее стало известно, где дебютирует сын Плющенко за сборную Азербайджана.