Стало известно, где дебютирует сын Плющенко за сборную Азербайджана

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что его сын Александр дебютирует за Азербайджан на этапах Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Турции и Азербайджане. Его слова передает РИА Новости.

«Александр получил два этапа международной серии Гран-при — в Анкаре и Батуми. Сейчас мы к ним готовимся», — сказал Плющенко-старший.

1 июля ISU разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее стало известно решение по переходу сына Плющенко в сборную Азербайджана.