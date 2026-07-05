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«Перестал тренироваться»: Кафельников о провале Медведева на Уимблдоне

Кафельников связал вылет Медведева с Уимблдона с отсутствием тренировок
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников в эфире телеканала First&Red объяснил неудачное выступление Даниила Медведева на Уимблдоне недостаточной тренировочной работой.

«Медведев перестал должным образом тренироваться. Потому что тренированный организм не может допускать такие ошибки. В таком возрасте надо тренироваться в пять раз больше, чем он это делал в 22-23 года»,— заявил Кафельников.

Медведев уступил в третьем круге Уимблдона немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 52 минуты, завершилась со счетом 6:7 (4), 6:7 (5), 5:7.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее Карен Хачанов не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.

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