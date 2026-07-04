Российский теннисист не смог выйти в четвертый круг Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл итальянцу Флавио Коболли в матче третьего круга Уимблдона.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 4 часа.

В следующем круге итальянский теннисист встретится с представителем Австралии Алексом Де Минауром.

Хачанов — победитель восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде); серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Хачанов вылетел в первом круге турнира в Галле.