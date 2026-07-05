Экс-игрок сборной России похвалил Узбекистан за игру на ЧМ-2026

Футболист Пименов призвал не ругать сборную Узбекистана за вылет с ЧМ-2026

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива», экс-нападающий сборной страны Руслан Пименов рассказал в интервью «Газете.Ru», почему не стоит осуждать сборную Узбекистана за вылет с чемпионата мира — 2026 после группового этапа.

«Выход Узбекистана на ЧМ — это сенсация? Конечно. Показали себя, вышли и поиграли — все нормально. Для них это большой успех. Когда еще они сюда попадут, кто знает», — сказал Пименов.

Экс-футболист сборной России подчеркнул, что два забитых мяча сборной Узбекистана на ЧМ принадлежат бывшему игроку «Ростова» Эльдору Шомуродову и экс-нападающему ЦСКА Аббосбеку Файзуллаеву.

«Два гола сборной Узбекистана на ЧМ забили ребята, поигравшие в Российской премьер-лиге (РПЛ). Они свой уровень показали, они в порядке. Остальным надо добавлять.

Узбекистан быстро вылетел? Понятное дело, что мы все за соседей переживали, но сейчас как-то ругать парней… Послушайте, даже Италия не вышла на турнир, не прошла квалификацию. 12 лет Италии уже нет на ЧМ, а вот Узбекистан был. Это большой успех сам по себе», — сказал Пименов.

Сборная Узбекистана проиграла все матчи в группе — Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).

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