Легенда «Локомотива» раскрыл причину унылой игры сборной Англии

Футболист Пименов заявил, что игроки сборной Англии слишком устают от матчей АПЛ

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива», экс-нападающий сборной страны Руслан Пименов рассказал в интервью «Газете.Ru», почему сборная Англии не показывает зрелищного футбола и долгие годы не может завоевать значимый трофей.

«Убрали предыдущего главного тренера Гарета Саутгейта, но ничего не изменилось. Может, выдохлись футболисты. В Англии колоссальное количество игр, и свой чемпионат, и Лига чемпионов, и разнообразные кубки. Может быть, банально устали», — предположил Пименов.

Экс-нападающий сборной России предположил, что англичане сумеют обыграть одну из хозяек чемпионата мира — 2026 — сборную Мексики — на стадии 1/8 финала.

«Англия прошла в 1/8 финала чемпионата мира со скрипом, уверенности от них не было (англичане проигрывали ДР Конго со счетом 0:1 до 75-й минуты, но затем смогли одержать победу 2:1. — «Газета.Ru»). Однако Мексику англичане обыграют. Мексика тоже не ахти. В целом, чемпионат мира пока не впечатляет, уровень игр — вообще не супер. Надо ждать решающие матчи, полуфиналы, финал», — сказал Пименов.

Матч Мексика — Англия состоится в понедельник, 6 июля. Начало матча — в 03.00 по московскому времени.

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