«Немцы очень слабенькие»: легенда «Локо» раскритиковал Германию за плохое поколение футболистов

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива», экс-нападающий сборной страны Руслан Пименов рассказал в интервью «Газете.Ru», почему считает заслуженным сенсационное поражение сборной Германии от Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026.

Немцы сыграли вничью с парагвайцами в основное и дополнительное время (1:1), а в серии пенальти уступили со счетом 3:4.

«То, что вылетели Нидерланды, — это, пожалуй, была сенсация (голландцы проиграли Марокко в серии пенальти. — «Газета.Ru»). Там хорошая команда собралась, — отметил Пименов. — А у немцев — все по делу. Они плохо играли, очень слабенькие. У Германии собралось слабое поколение футболистов. Нет ярких личностей».

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман покинул свой пост после вылета команды с ЧМ-2026. Он возглавлял сборную с 2023 года.

Парагвай также уже покинул турнир. Команда проиграла сборной Франции со счетом 0:1 на стадии 1/8 финала. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе с пенальти.

Ранее экс-игрок сборной России назвал Португалию во главе с Роналду «серенькой» командой.