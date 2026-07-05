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Экс-игрок сборной России назвал Португалию во главе с Роналду «серенькой» командой

Футболист Пименов назвал португальцев «серенькими» на ЧМ-2026
Pedro Nunes/Reuters

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива», экс-нападающий сборной страны Руслан Пименов рассказал в интервью «Газете.Ru», почему считает сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду «серенькой» командой.

«Состав у португальцев хороший, но они пока что серенькие по игре. Не впечатляют. Возможно, это теневые лидеры чемпионата мира. Посмотрим, как они себя покажут, но сетка у них тяжелая. Нужно включаться сразу», — отметил Пименов.

В матче 1/8 финала сборная Португалии сыграет с действующими чемпионами Европы — испанцами. Матч состоится в понедельник, 6 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На стадии 1/16 финала сборная Испании разгромила команду Австрии со счетом 3:0. Микель Оярсабаль оформил дубль, а еще один гол забил Педро Порро.

Португалия победила в матче 1/16 финала сборную Хорватии со счетом 2:1. Голами за португальцев отличились Криштиану Роналду (с пенальти) и Гонсалу Рамуш. В составе сборной Хорватии отличился Иван Перишич.

Ранее мексиканские фанаты устроили шумную акцию перед отелем сборной Англии.

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