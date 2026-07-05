Мексиканские фанаты устроили шумную акцию перед отелем сборной Англии

Болельщики сборной Мексики устроили шумную акцию перед отелем в Мехико, где остановилась сборная Англии по футболу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно опубликованной информации, около двухсот фанатов собрались рядом с отелем в полночь. Они скандировали кричалки, пели и газовали двигателями у выставленного полицейского кордона. В дело вмешались представители службы безопасности, которые оттеснили фанатов подальше от отеля.

В сборной Англии сообщили, что это никак не повлияло на футболистов. Игроки нашли это зрелище скорее забавным, чем пугающим, так как уже привыкли к подобному в клубах, за которые выступают.

Матч сборных Англии и Мексики, который состоится в рамках 1/8 финала чемпионата мира, пройдет 6 июля, стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени. При этом в СМИ появляются различные сообщения о возможном переносе игры — из-за погодных условий, однако пока время начала матча остается неизменным.

На фанатов сборной Мексики уже жаловались: Эквадорская федерация футбола обратилась в Международную федерацию футбола с жалобой на поведение мексиканских фанатов перед матчем команд в 1/16 финала чемпионата мира. Мексиканские болельщики создавали непрерывный шум возле гостиницы, где разместилась команда Эквадора, не давая соперникам уснуть накануне матча

Ранее голкипер сборной Парагвая объяснил возникший конфликт с Килианом Мбаппе.