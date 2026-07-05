Легенда ЦСКА объяснил, как Франция вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что Франция заслуженно вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026 года, обыграв Парагвай.

«Матч интересный получился! Французы, конечно, фавориты были, у них там одни сплошные звезды — Мбаппе этот, как заведенный носится, Олисе очень хороший. Парагвайцы молодцы, зубами вгрызлись в поле. Все южноамериканцы такие же, мы в советское время с ними так и играли — сплошная возня была, они в каждом подкате чуть ли не ноги готовы вырвать», — заявил эксперт.

Матч Парагвай — Франция завершился победой европейской сборной со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела подробную текстовую онлайн-трансляцию матча.

Килиан Мбаппе забил единственный мяч с пенальти на 70-й минуте. Француз пробил низом в правый угол ворот, а голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль прыгнул в противоположную сторону.

Этот 11-метровый был заработан 21-летним нападающим Дезире Дуэ, который обыграл нескольких игроков в штрафной и получил акцентированный удар по ногам от Диего Гомеса.

Ранее стало известно, что определилась первая пара 1/4 финала ЧМ-2026