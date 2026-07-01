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Сборная Эквадора направила жалобу в ФИФА из-за мексиканских фанатов

Сборная Эквадора накануне матча ЧМ-2026 с Мексикой отправила жалобу в ФИФА
Henry Romero/Reuters

Эквадорская федерация футбола (FEF) обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с жалобой на поведение мексиканских фанатов перед матчем команд в 1/16 финала чемпионата мира. Об этом пишет FEF.

Мексиканские болельщики создавали непрерывный шум возле гостиницы, где разместилась команда Эквадора, не давая соперникам уснуть накануне матча 1/16 финала.

«Мы надеемся, что эти неспортивные поступки не омрачат футбольный праздник, объединяющий две братские страны, и что уважение, честная конкуренция и дух честной игры, которые определяют чемпионат мира, будут царить всегда», — указано в публикации.

Матч 1/16 финала чемпионата мира завершился поражением Эквадора от Мексики со счетом 0:2 — на 22-й минуте Хулиан Киньонес открыл счет, а на 33-й Рауль Хименес удвоил преимущество хозяев. На 90-й минуте эквадорец Пьеро Инкапье получил красную карточку за то, что прикрыл рот руками во время разговора с соперником.

В группе E сборная Эквадора набрала 4 очка и заняла третье место, уступив командам Кот-д'Ивуара (6) и Германии (6).

Ранее сборная Нидерландов пожаловалась на расизм после вылета с ЧМ-2026.

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