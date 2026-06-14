Три российских хоккеиста попали в базу «Миротворца»

Двукратный чемпион мира Константин Корнеев, обладатель Кубка Колдера и двукратный победитель Кубка Карьяла Тимофей Шишканов и двукратный чемпион мира Виталий Прошкин были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Спортсменов обвиняют в поддержке Российской Федерации, а также в участии благотворительном матче в поддержку участников специальной военной операции. Игра состоялась 21 февраля во Дворце спорта «Юбилейный» в Твери, в преддверии Дня защитника Отечества.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В России доступ к порталу «Миротворец» заблокирован по решению суда с 2016 года.

Ранее российский олимпийский чемпион попал в базу «Миротворца».