Дзюба сделал заявление о своем будущем

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба высказался о своем будущем и заявил, что ждет интересных предложений от клубов. Его слова приводит РИА Новости.

«Какие еще клубы могут быть? Тверь рассматриваю, Калугу (смеется). Да нет. Как будет хорошее, интересное предложение, я сяду, подумаю», — ответил форвард на вопрос, будет ли рассматривать варианты с командами не из Москвы.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее стало известно, может ли Дзюба продолжить карьеру за границей