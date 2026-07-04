Определился первый четвертьфиналист чемпионата мира по футболу

Сборная Марокко обыграла Канаду в 1/8 финала чемпионата мира по футболу

Сборная Марокко обыграла Канаду в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 50-й минуте Аззедин Унаи открыл счет. На 82-й минуте Унаи удвоил преимущество марокканцев. Суфьян Рахими в самом конце матча довел счет до разгромного.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В 1/4 финала Марокко сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер может выступить в перерыве финала чемпионата мира — 2026