Бибер может выступить в перерыве финала чемпионата мира — 2026

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность приглашения певца Джастина Бибера для участия в шоу в перерыве финального матча чемпионата мира-2026. Об этом сообщает издание TMZ.

Бибер может присоединиться к уже утвержденному составу исполнителей — Мадонне, Шакире и кей-поп группе BTS. Шоу в перерыве финала станет первым в истории чемпионатов мира по футболу. Предполагается, что продолжительность представления составит 11 минут.

Ранее Бибер уже появлялся на церемонии открытия мундиаля в Лос-Анджелесе и выступал перед VIP-гостями. По данным источника, певец в ближайшее время не планирует полноценный тур.

Финал состоится 19 июля на стадионе «MetLife» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси).

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

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