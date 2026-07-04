Российский футболист рассказал об отношении к возможному переезду Сперцяна в Саудовскую Аравию

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев поддержал возможный переход игрока «Краснодара» Сперцяна в Саудовскую Аравию, передает «Чемпионат».

«Перейти в Саудовскую Аравию — решение Эдуарда. Я его поддерживаю. Сперцян — хороший, я бы даже сказал, отличный футболист. Он бы мог играть в Европе, но не грустите, что он переходит не туда», — сказал Воробьев.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее ветеран ЦСКА заявил, что Сперцян хотел играть в Европе.