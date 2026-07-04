Ветеран ЦСКА: Сперцян хотел играть в Европе

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о том, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли», заявив, что футболист хотел играть в Европе, передает Vprognoze.ru.

«Европа — это в первую очередь еврокубки, Лига чемпионов, профессиональное развитие. Уверен, Сперцян хотел там играть, но не срослось, он выбрал денежный чемпионат, заработать себе на дальнейшую жизнь», — сказал Масалитин.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее ветеран «Спартака» поддержал возможный переезд Сперцяна в Саудовскую Аравию.