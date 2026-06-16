Теннисист Хачанов вылетел в первом круге турнира в Галле

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел преодолеть первый круг турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

Его соперником был представитель США Итан Куинн. Встреча, которая продлилась ровно два часа, завершилась в трех сетах с результатом 6:1, 4:6, 4:6.

Хачанов сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал три брейк-поинта из семи, попадание первой подачи составило 57%. Итан Куинн реализовал пять эйсов, совершил девять двойных ошибок, реализовал два брейк-поинта из шести.

Хачанов — победитель восьми турниров ATP (из них семь — в одиночном разряде); серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге ATP.