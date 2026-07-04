Александр Плющенко: очень рад, что мне разрешили выступать за Азербаджан

Александр Плющенко отреагировал на разрешение Международного союза конькобежцев (ISU) представлять Азербайджан, заявив, что он испытывает особые эмоции, передает Sport24.

«Очень рад. Буду готовиться и стараться выступить хорошо. Это международная арена — это особые эмоции. Будет интересно. Наблюдайте, болейте», — сказал Александр.

1 июля ISU разрешил фигуристу выступать за Азербайджан. Евгений Плющенко ранее сообщал, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее стало известно, где дебютирует сын Плющенко за сборную Азербайджана.