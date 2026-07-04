Аршавин заявил, что Роналду вредит Португалии

Бывший футболист Андрей Аршавин заявил, что Криштиану Роналду вредит сборной Португалии, передает «Матч ТВ».

«Как бы Роналду ни берег себя, он уже не тот и не дает того, что дал бы другой игрок на его позиции. Он потерял скорость и уже не может играть так, как раньше. Все зависит от функционала. На мой взгляд, это мешает сборной Португалии», — сказал Аршавин.

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу Португалия обыграла Хорватию. Встреча завершилась с результатом 2:1. Счет в матче отрыла хорватская команда, отличился Иван Перешич на 53-й минуте. На 68-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте вывел Португалию вперед.

Хорватии удалось сравнять на 90+13-й минуте, отличился Йошко Гвардиол, однако гол был отменен из-за офсайда. Также по ходу игры из-за офсайда отменили гол Роналду на 61-й минуте.

Ранее тренер Португалии объяснил замену Роналду.