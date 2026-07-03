«Пришло время для другой структуры»: тренер Португалии объяснил замену Роналду на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил решение заменить Криштиану Роналду на 81-й минуте встречи в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Его слова передает Record.

«После забитого гола ситуация изменилась, и нам потребовался контроль в середине поля. Хорватам нужно было больше рисковать, у них укрепилось взаимодействие Модрича и Ковачича. В тот момент нам был необходим еще один полузащитник и новая оборонительная структура», — сказал Мартинес.

Встреча завершилась с результатом 2:1. Счет в матче отрыла хорватская команда, отличился Иван Перешич на 53-й минуте. На 68-й минуте Криштиану Роналду сравнял счет, реализовав пенальти. Гонсалу Рамуш на 90+4-й минуте вывел Португалию вперед.

Хорватии удалось сравнять на 90+13-й минуте, отличился Йошко Гвардиол, однако гол был отменен из-за офсайда. Также по ходу игры из-за офсайда отменили гол Роналду на 61-й минуте.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее Роналду сравнялся с Дзюбой по голам в плей-офф чемпионата мира.