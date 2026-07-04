Лидер «Краснодара» может уехать в Бразилию

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает портал Correio do Povo.

По информации источника, 34-летним колумбийцем интересуется бразильский «Интернасьонал». Южноамериканцы ищут замену соотечественнику Кордобы Рафаэлю Борре, который близок к уходу в «Ривер Плейт».

Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2025/2026, забив 17 голов в 28 матчах. По итогам сезона-2025/26 «Краснодар» выиграл серебряные медали РПЛ.

В Суперфинале Кубка России «быки» уступили столичному «Спартаку». Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Пабло Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

Ранее Колумбия обыграла Гану в последнем матче первого раунда плей-офф чемпионата мира.