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Колумбия обыграла Гану в последнем матче первого раунда плей-офф чемпионата мира

Сборная Колумбии стала последним участником 1/8 финала чемпионата мира
Raquel Cunha/Reuters

Сборная Колумбии одержала победу над Ганой в последнем матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Единственный гол оформил на 15-й минуте Джон Арьяс, замкнувший на дальней штанге прострел Луиса Суареса.

Суарес несколькими минутами ранее появился на замену вместо получившего травму задней поверхности бедра нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

Таким образом, команда Нестора Лоренсо в 1/8 финала встретится со сборной Швейцарии в последнем матче мундиаля в Канаде. Игра состоится в Ванкувере, а победитель сыграет в четвертьфинале с Аргентиной или Египтом.

После поражения сборной Ганы из девяти африканских команд, вышедших в плей-офф этого чемпионата мира пройти во вторую стадию смогли только две — Марокко и Египет, победившие своих соперников в послематчевых сериях одиннадцатиметровых.

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