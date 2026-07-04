На матче Франции и Парагвая на ЧМ-2026 ожидается рекордная жара

На матче 1/8 финала плей-офф чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Парагвая ожидается сильная жара, сообщает The Athletic.

Команды сыграют 5 июля в Филадельфии на «Линкольн Файненшл Филд». Встреча начнется в 00:00 по московскому времени, в это время в городе ожидается температура +38°C.

«Это фактор, мы об этом знали. Все команды к этому подготовились. Да, это может повлиять, но не конкретно на нас. Я не зацикливаюсь на жаре. Это всего лишь один из факторов», — заявил главный тренер «Ле Блес» Дидье Дешам на предматчевой пресс-конференции.

В 1/16 финала Франция одолела Швецию. Встреча завершилась со счетом 3:0. На 45-й минуте матча Килиан Мбаппе вывел сборную Франции вперед. В начале второго тайма Брэдли Баркола удвоил преимущество французов. На 74-й минуте Мбаппе отправил третий мяч в сетку шведских ворот.

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Сборная Парагвая выбила в 1/16 финала Германию. Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер, и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.

Ранее тренер сборной Франции поклонился перед Мбаппе.