Тренер сборной Франции поклонился перед Мбаппе

Тренер сборной Франции Дидье Дешам поклонился перед уходящим на замену Килиану Мбаппе во время матча 1/16 финала чемпионата мира против Швеции, сообщает «Чемпионат».

Франция обыграла Швецию со счетом 3:0. Мбаппе забил два мяча. Еще один мяч записал на свой счет Брэдли Баркола.

В 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая 5 июля.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее звездный российский хоккеист заявил, что ему не нравится Мбаппе.