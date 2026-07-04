Овечкина назвали настоящим русским мужиком

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников в интервью «Матч ТВ» заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сумеет побить достижение канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф.

«Уверен, что Саша побьет рекорд Гретцки. Все будет так, как он хочет. Он и так лучший, а станет самым лучшим в своем виде спорта на планете. Он великий. И он настоящий русский мужик. С ним Бог, вся наша страна, да и весь мир», — заявил Прудников.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее вице-комиссионер НХЛ ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки.