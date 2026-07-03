Вице-комиссионер НХЛ ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки

Дэйли заявил, что Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что абсолютно уверен в способности Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки. Его слова передает «Чемпионат».

«Овечкину осталось 10 голов до рекорда Уэйна Гретцки с учетом шайб в плей-офф. Верите ли вы, что Алекс сможет побить и этот рекорд в следующем сезоне? Да, я полностью уверен, что он это сделает», — сказал Дэйли.

О заключении нового контракта с Овечкиным было объявлено 2 июля. Соглашение рассчитано на один сезон.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Владелец «Вашингтона» назвал цель клуба после подписания нового контракта с Овечкиным.