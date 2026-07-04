В Госдуме заявили, что рекорд Овечкина вечен

Депутат Госдумы Журова заявила, что рекорд Овечкина в НХЛ не побьют даже роботы

Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью РИА Новости заявила, что достижения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб останутся в статье рекордов на долгое время.

По его словам, не исключено, что за 100 лет никто не сумеет забросить больше шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) больше него.

«Саша может создать пропасть между собой и всеми, кто пытается его догнать по количеству шайб. И тогда в этом столетии уже точно никто не сможет побить его рекорды», — заявила Журова.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее вице-комиссионер НХЛ ответил, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки.