Состоялась церемония прощания с олимпийским чемпионом Дмитриевым

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым, сообщает ТАСС.

В ней приняли участие родные и близкие фигуриста, а также именитый тренер Тамара Москвина, под чьим руководством тот дебютировал на международной арене.

Дмитриева не стало 30 июня в возрасте 58 лет

Дмитриев стал первым фигуристом, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнершами. В 1992 году спортсмен победил в паре с Натальей Мишкутенок, а в 1998 году — с Оксаной Казаковой. На его счету также серебряная медаль Олимпиады 1994 года, две победы на чемпионатах мира и триумф на чемпионатах Европы.

После завершения спортивной карьеры он передавал свой опыт новому поколению фигуристов — работал тренером-консультантом сборных России и тренировал в школе «Звездный лед» в Санкт-Петербурге. Среди его известных учеников — двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, а также призеры крупных соревнований Александр Энберт и Мария Мухортов.

Ранее легендарный тренер исполнила каскад из трех прыжков в 84 года.