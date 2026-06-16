Легендарный тренер исполнила каскад из трех прыжков в 84 года

Заслуженный тренер России Тамара Москвина, несмотря на возраст, по-прежнему выходит на лед и показывает мастерство. В Telegram-канале команды Анжелики Крыловой опубликовано видео исполнения 84-летним специалистом каскада из трех прыжков.

Тамара Москвина — серебряный призер ЧМ-1969 в паре с Алексеем Мишиным. После того турнира она завершила спортивную карьеру и занялась тренерской деятельностью. В числе ее воспитанников — Оксана Казакова, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Юко Кавагути, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. В итоге Петросян и Гуменник выступили на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, оба заняли шестые места. На чемпионат мира — 2026 российских фигуристов не допустили.

16 июня стало известно, что Международный союз конькобежцев во время Совета организации рассмотрел вопрос о возвращении российских и белорусских фигуристов на международную арену. Сейчас в организации анализируют возможное решение по допуску.

Ранее Жулин заявил, что не видит предпосылок для допуска наших фигуристов.