Месси установил уникальное достижение в споре с Роналду

Месси забил за ЧМ-2026 столько же мячей, сколько Роналду за 6 чемпионатов мира

Нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года против сборной Кабо-Верде.

Для 39-летнего форварда этот мяч стал седьмым без учета пенальти на текущем мундиале. Столько же за всю свою карьеру участника чемпионатов мира без учета пенальти забил португальский нападающий Криштиану Роналду.

Игра Аргентина — Кабо-Верде прошла в Майами на «Хард Рок Стэдиум» и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2.

Южноамериканцы открыли счет в первой половине игры — отличился Лионель Месси. Во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие. Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину.

За выход в четвертьфинал ЧМ-2026 аргентинцы поспорят с египтянами.

Ранее сообщалось, что аргентинцы с огромным трудом победили Кабо-Верде в овертайме из последних сил.