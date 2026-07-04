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Из последних сил: аргентинцы с огромным трудом победили Кабо-Верде в овертайме

Аргентина в овертайме вырвала победу у сборной Кабо-Верде
FIFA

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 сборная Аргентины одержала победу над командой Кабо-Верде. Действующие обладатели титула выиграли со счетом 3:2.

«Альбиселеста» изначально считалась однозначным фаворитом противостояния, однако с первых минут игра шла равная. Тем не менее, именно южноамериканцы открыли счет — отличился Лионель Месси. Он забил седьмой мяч на этом турнире и 20-й на чемпионатах мира.

До перерыва аргентинцы вели в счете, однако во втором тайме островитяне отыгрались благодаря точному удару Дероя Дуарте. До конца основного времени Месси и его команда не смогли вернуть себе лидерство, и победителя пришлось определять в овертайме.

На 92-й минуте подопечные Лионеля Скалони вновь вышли вперед — мяч забил Лисандро Мартинес. Но даже после этого чемпионы мира не перехватили инициативу и вскоре пропустили снова: на 103-й минуте Сидни Лопеш Кабрал великолепным ударом от края штрафной в дальнюю девятку восстановил равновесие.

Все решил точный удар Кристиана Ромеро после подачи углового от Месси: он принял мяч за дальней штангой, обработал и пробил под перекладину. Этот гол оказался последним в матче, хотя кабовердианцы вплоть до свистка прессинговали и пытались отыграться. Однако небесно-голубые сумели удержать победный счет и вышли в 1/8 финала, где сыграют со сборной Египта.

Ранее экс-футболист сборной России раскритиковал чемпионат мира.

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