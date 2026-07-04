Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2026

Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026

Стали известны пары стадии 1/8 финала плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года.

За выход в четвертьфинал мирового первенства между собой поспорят Парагвай и Франция, Канада и Марокко, США и Бельгия, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, Португалия и Испания, Аргентина и Египет, а также Колумбия и Швейцария.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее шаман из Ганы заявил, что не проклинал Лионеля Месси.