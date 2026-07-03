Шаман из Ганы рассказал, проклял ли он Месси

Шаман из Ганы заявил, что не проклинал Месси

Шаман из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил в своих соцсетях, что не проклинал аргентинца Лионеля Месси перед матчем 1/16 финала чемпионата мира против Кабо-Верде.

«Я, Нана Кваку Бонсам, люблю тебя, мой брат Месси. Ходят слухи, что я сказал, будто твоя команда проиграет сегодняшнюю игру, но это неправда. Я твой преданный фанат и фанат всей твоей команды», — написал Бонсам.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1. На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.

Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

В 1/16 финала чемпионата мира сборная Аргентина с Месси сыграет с Кабо-Верде 4 июля.

Ранее Волк сделал выбор между Месси и Роналду.