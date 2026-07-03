Египет обыграл Австралию в 1/16 финала чемпионата мира

Египет в серии пенальти обыграл Австралию в 1/16 финала чемпионата мира

Сборная Египта обыграла Австралию в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Эмам Ашур забил за Египет на 13-й минуте. В начале второго тайма Египтянин Мохамед Хани отправил мяч в собственные ворота. В серии пенальти победил со счетом. В серии пенальти решающий удар реализовал Хоссам Абдельмагид.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

В 1/8 финала Египет сыграет с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Парагвай выбил Германию из чемпионата мира по футболу.