Ветеран сборной России: Дзюба пригодился бы любой команде РПЛ

Бывший защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что форвард Артем Дзюба пригодился бы любой команде Российской премьер-лиги, передает «Советский спорт».

«Дзюба сто процентов пригодился бы кому-нибудь из лидеров команд РПЛ. Даже если смотреть по выигранным единоборствам, у него процент больше, чем у центральных защитников — в два раза. Это говорит о многом», — сказал Семенов.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее в грозненском «Ахмате» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе.