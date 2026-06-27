В «Ахмате» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

Гендиректор «Ахмата» Айдамиров об интересе к Дзюбе: мы укомплектованы

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о подписании контрактов с Артемом Дзюбой и Александром Кокориным, заявив, что клуб уже укомплектован, передает Sport24.

«Дзюба и Кокорин — хорошие и уважаемые футболисты, но мы уже укомплектованы. Не говорю, что они нам не нужны, просто мы укомплектованы», — сказал Айдамиров.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее «Спартаку» посоветовали взять Дзюбу.